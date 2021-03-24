Politico узнала о просьбе Берлина закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне

"Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутник V", - заявил представитель властей Германии журналистам на брифинге в Берлине. "Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры", - добавил он.

ТАСС, 24 марта. Германия призывает Еврокомиссию (ЕК) произвести закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на общеевропейском уровне. Об этом в среду со ссылкой на представителя германской администрации сообщила газета Politico .

Как сообщила газета, ее собеседник выразил надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может начаться уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств рассматривает заявку о разрешении использования российской вакцины на территории ЕС. "Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно", - добавил он. Представитель немецких властей также отметил, что ЕК еще не начала переговоры с Москвой о возможной закупке вакцины "Спутник V", однако допустил, что обсуждение процедуры закупки европейскими политиками может произойти "в ближайшем будущем".

Издание отмечает, что ее собеседник мог иметь в виду саммит глав государств и правительств Евросоюза, который пройдет в режиме видеоконференции 25-26 марта.

Ранее в ФРГ уже неоднократно выражали принципиальную готовность использовать препараты, разработанные за пределами ЕС, в частности, вакцину "Спутник V". Отбросить в сторону политическую и идеологическую подоплеку в вопросах применения российского препарата призывали главы ряда федеральных земель ФРГ, в том числе Баварии, Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга - Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.