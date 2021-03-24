Минздрав Украины заявил об отставании темпов вакцинации от коронавируса от графика

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса на Украине сильно отстают от графика. Лишь около 137 тыс. украинцев получили вакцину, тогда как, согласно расчетам, к настоящему моменту привитых должно быть 230 тыс., заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"По всем имеющимся расчетам, должно быть привито 230 тыс. украинцев. На сегодня за месяц от коронавируса привили 137 026 человек. В некоторых областях, например, в Луганской, даже не начата работа стационарных пунктов прививки", - сказал министр в среду на селекторном совещании. Степанов призвал ускорить темпы прививочной кампании во всех регионах.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала 24 февраля, получив из Индии 500 тыс. доз препарата Covishield, разработанного англо-шведской компанией AstraZeneca. Поставки других вакцин Украина пока не получила. Вакцинацию проводят мобильные бригады, также препарат можно получить в прививочных пунктах. На первом этапе вакцинацию проходят медики, военнослужащие в Донбассе, а также люди старше 80 лет. Накануне Степанов сообщил, что в стране зафиксировано "495 незначительных реакций" на вакцину. В то же время в стране уже зафиксированы две смерти после вакцинации Covishield.