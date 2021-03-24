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Пандемия COVID-19

Минздрав Украины заявил об отставании темпов вакцинации от коронавируса от графика

Около 137 тыс. украинцев получили вакцину, тогда как, согласно расчетам ведомства, привитых должно быть 230 тыс.

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса на Украине сильно отстают от графика. Лишь около 137 тыс. украинцев получили вакцину, тогда как, согласно расчетам, к настоящему моменту привитых должно быть 230 тыс., заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"По всем имеющимся расчетам, должно быть привито 230 тыс. украинцев. На сегодня за месяц от коронавируса привили 137 026 человек. В некоторых областях, например, в Луганской, даже не начата работа стационарных пунктов прививки", - сказал министр в среду на селекторном совещании. Степанов призвал ускорить темпы прививочной кампании во всех регионах.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала 24 февраля, получив из Индии 500 тыс. доз препарата Covishield, разработанного англо-шведской компанией AstraZeneca. Поставки других вакцин Украина пока не получила. Вакцинацию проводят мобильные бригады, также препарат можно получить в прививочных пунктах. На первом этапе вакцинацию проходят медики, военнослужащие в Донбассе, а также люди старше 80 лет. Накануне Степанов сообщил, что в стране зафиксировано "495 незначительных реакций" на вакцину. В то же время в стране уже зафиксированы две смерти после вакцинации Covishield.

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УкраинаПандемия COVID-19
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