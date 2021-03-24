В США 12 штатов упрекнули Facebook и Twitter в неудачной борьбе с противниками вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Генеральные прокуроры 12 штатов США обвинили Facebook и Twitter в том, что эти американские компании прикладывают недостаточно усилий в борьбе с дезинформацией, распространяемой противниками вакцинации от нового коронавируса в одноименных социальных сетях. Генеральный прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг в среду направил соответствующее коллективное письмо основателю Facebook Марку Цукербергу и главе Twitter Джеку Дорси.

По словам авторов послания, учитывая популярность среди противников вакцинации таких платформ, как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter, у компаний есть реальная возможность бороться с дезинформацией, которая "представляет прямую угрозу здоровью и безопасности" граждан страны. Генпрокуроры обратили внимание на то, что на страницы противников вакцинации на упомянутых ресурсах подписаны 59 млн человек.

"Обновленные правила сообщества, которые вы разработали для предотвращения дезинформации в отношении распространения вакцин, являются шагом в правильном направлении. Однако очевидно, что Facebook не предприняла достаточных действий для выявления нарушений и применения данных правил путем удаления и маркирования дезинформации, а также блокировки постоянных нарушителей", - указано в письме. Его авторы призвали руководство Facebook и Twitter "немедленно принять меры, чтобы в полной мере использовать обновленные правила против дезинформации в отношении вакцин".

Компания Facebook с начала пандемии приступила к борьбе с распространением ложных сведений о коронавирусе в своих соцсетях, удаляя тысячи подобных публикаций, а также предоставляя пользователям разъяснения Всемирной организации здравоохранения по поводу той или иной недостоверной теории или дезинформации. В Twitter с марта прошлого года ввели новые правила, призванные свести к минимуму дезинформацию о причинах возникновения и способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом. В феврале компания сообщила, что за это время удалила 8 493 твита, при этом автоматизированные системы оспорили утверждения владельцев 11,6 млн аккаунтов, которые сделали обсуждение COVID-19 объектом спама и манипулирования.