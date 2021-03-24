Два экс-премьера Испании дали показания по делу об оплате ремонта в штабе консерваторов

МАДРИД, 24 марта. /ТАСС/. Два бывших председателя правительства Испании - Мариано Рахой и Хосе Мария Аснар - дали в среду показания в суде в качестве свидетелей по делу, связанному с оплатой ремонтных работ в штаб-квартире консервативной Народной партии (НП) в Мадриде. Об этом сообщило агентство Europa Press.

Процесс начался в Национальной судебной коллегии 8 февраля. По версии следствия, средства на оплату ремонта могли поступать из так называемой черной кассы в связи с существованием двойного партийного бухгалтерского учета. На скамье подсудимых оказались пятеро обвиняемых, среди которых бывший казначей НП Луис Барсенас.

Рахой, возглавлявший кабмин страны с 2011 по 2018 год, заверил, что никогда не слышал о предполагаемом параллельном бухгалтерском учете. "Не было черной кассы Народной партии", - заверил экс-премьер. По данным местных СМИ, в преддверии начала суда Барсенас передал в прокуратуру признание, в котором утверждал, что показывал Рахою, возглавлявшему на тот момент НП, бумаги по двойному бухгалтерскому учету. Кроме того, по версии Барсенаса, Рахой уничтожил данные документы, однако экс-казначей сохранил копию. Бывший премьер отрицал данную версию.

В свою очередь Аснар, занимавший пост главы правительства с 1996 по 2004 год, заверил, что никогда не получал никаких незаконных надбавок. Бывший премьер также уточнил, что зарплата поступала ему через банковские переводы, и он ее официально декларировал.

Прокуратура требует для экс-казначея партии пять лет лишения свободы по обвинению в незаконном присвоении, фальсификации документов и налогом мошенничестве. Ранее Барсенас уже был приговорен к 29 годам тюрьмы по другому эпизоду коррупционного скандала, по которому проходили сторонники НП. Проходящих по делу обвиняли во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В 2017 году Рахой дал показания в суде в качестве свидетеля по делу о возможной коррупции в рядах НП. Он стал первым действующим главой правительства Испании, который был вызван для дачи показаний в суд.

После публикации приговора в 2018 году оппозиция поставила вопрос о вынесении вотума недоверию консервативному правительству во главе с Рахоем. В результате пост премьера занял лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.