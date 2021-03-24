В Тульской области отменили режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет

ТАСС, 24 марта. Власти Тульской области отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, ранее это ограничение действовало в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Отменено требование об обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет. Действие льготных проездных и скидок на проезд для них возобновлено. При этом людям старшего возраста рекомендовано воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей, минимизировать контакты и по возможности оставаться дома", - говорится в сообщении.

Работодателям рекомендуется с учетом характера работы обеспечить перевод на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет, а также для всех работников установить режим гибкого рабочего времени, если позволяет характер деятельности. "Еще одна рекомендация - обеспечить вакцинацию 80% сотрудников", - уточняет пресс-служба.

Также в Тульской области снят запрет на проведение массовых деловых мероприятий, при условии, что в них принимают участие исключительно люди, имеющие сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Граждане с документом, подтверждающим прививку, не будут учитываться при соблюдении правила по 50-процентному заполнению зала на спортивных, культурных и зрелищных мероприятиях.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Запрещено проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий. Сохранен также масочный режим.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в Тульской области выявлено 95 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе выросло до 35 603. С начала пандемии 33 019 человек выздоровели, 1 481 человек умер.