В ГД заявили, что проект приказа РКН не принуждает соцсети собирать данные паспортов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проект приказа Роскомнадзора (РКН) о сборе согласий на обработку общедоступных персональных данных не обязывает социальные сети и мессенджеры получать паспортные данные новых пользователей. Об этом в среду ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"У соцсетей и мессенджеров будет выбор: либо они запускают собственные сервисы для получения от пользователей согласий на распространение их персональных данных, либо используют ЕИС [единую информационную систему] Роскомнадзора. Речь не идет о принуждении использовать только систему Роскомнадзора, новеллы коснутся только новых пользователей социальных сетей", - пояснил Горелкин.

Он отметил, что при несоблюдении требования о получении у пользователей согласия на распространение персональных данных "действия площадок (как иностранных, так и российских) могут быть квалифицированы как обработка данных в случаях, не предусмотренных законодательством". "За такие нарушения установлена административная ответственность частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ", - уточнил Горелкин. Данная норма влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

О проекте

Ранее Роскомнадзор опубликовал проект приказа, в котором разъясняет механизмы работы единой информационной системы ведомства по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных.

В документе поясняется, что регистрация граждан, предоставляющих согласие оператору, осуществляется с использованием интерактивной формы регистрации системы.

В нее вносятся следующие персональные сведения граждан России: фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), номер телефона и адрес электронной почты.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства в список войдут фамилия, имя, отчество, дата рождения, вид и номер удостоверяющего личность документа, страна его выдачи, адрес регистрации по месту жительства, номер телефона и адрес электронной почты.

Информация проходит проверку с использованием государственных информационных систем, в том числе федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме". В случае достоверности введенной информации и после ее проверки Роскомнадзором регистрация считается завершенной.