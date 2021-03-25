Подростка, планировавшего убийство одноклассников в Сочи, передадут под присмотр родителей

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Следователи не направили в суд ходатайств об избрании меры пресечения на время предварительного следствия в отношении учащегося лицея в Сочи, задержанного ранее сотрудниками ФСБ России по подозрению в подготовке нападения на одноклассников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По истечении 48-часового срока задержания его передадут под присмотр родителей. "На данный момент в адрес суда не поступало ходатайств со стороны правоохранительных органов об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщили в пресс-службе суда.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что подросток была задержан 22 марта. Таким образом, 48-часовой срок, на который согласно статье 94 Уголовно-процессуального кодекса РФ он мог быть задержан, истек, а значит несовершеннолетний подлежит освобождению. Также источник в правоохранительных органах пояснил, что в этом случае, так как задержанный является несовершеннолетним, согласно статье 105 УПК РФ, к нему будет применена мера в виде присмотра со стороны родителей для обеспечения его надлежащего поведения до вынесения решения по его делу.

В среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании учащегося одного из лицеев в Сочи, который разместил в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников. По данным правоохранительных органов, по месту его проживания были проведены обыски, изъято самодельное взрывчатое вещество, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи, а также личный дневник учащегося с инструкциями по сборке и применению устройств. Кроме того, у него обнаружили материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что он воспитывается в неполной семье, родители в разводе, на профилактических учетах ни он, ни члены его семьи не состоят, в школе у него была неуспеваемость.