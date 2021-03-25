В Москве начинается восьмой Московский межконфессиональный Пасхальный марафон

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Восьмой Московский межконфессиональный Пасхальный марафон "Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника" пройдет в столице с 25 марта по 16 мая. В рамках марафона состоятся концерт, литературная гостиная, круглый стол и кинофестиваль, сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

"С 25 марта по 16 мая 2021 года при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы пройдет восьмой Московский межконфессиональный Пасхальный марафон "Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника" <…> Мероприятия Пасхального марафона пройдут с учетом эпидемиологической обстановки с соблюдением действующих санитарно-профилактических мер", - сообщили в пресс-службе.

Так, программу марафона в четверг откроет торжественный вечер в Центральном доме ученых Российской академии наук при участии представителей религиозных организаций, государственных и общественных деятелей. В программе марафона анонсированы московский межрелигиозный фестиваль документального кино "Шаг навстречу", праздничный концерт конфессиональных творческих коллективов, литературная гостиная "Пасхальные мотивы в поэзии", межконфессиональный круглый стол "Духовная беседа" и др. Восьмой Московский межконфессиональный Пасхальный марафон продлится до 16 мая и завершится фестивалем "Семейный круг".

Как уточнили в пресс-службе, в состав оргкомитета Пасхального марафона входят представители Русской православной церкви, Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, Римско-Католической архиепархии Божией Матери в Москве, Евангелическо-Лютеранской церкви России, Российской церкви христиан веры евангельской (пятидесятников), Церкви христиан адвентистов седьмого дня, Российского союза евангельских христиан-баптистов, Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият", Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России, московского Центра прогрессивного иудаизма, буддийской традиционной Сангхи России в Москве, а также представители общественных и студенческих организаций, культурных центров, библиотек и благотворительных фондов.

"Основной целью проекта является утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей через информационно-просветительскую деятельность, формирование стойкой гражданской позиции у современной молодежи, объединение подрастающего поколения под эгидой патриотического воспитания и любви к нашей общей родине России и нашему народу без разделения по национальному признаку и вероисповеданию. Организаторами мероприятия выступают региональная благотворительная общественная организация содействия деятельности еврейских общин "Московский еврейский общинный дом" и негосударственное частное учреждение "Центр поддержки образовательных программ "Открытие", - сказали в департаменте.