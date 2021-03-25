Более трети работающих на удаленке россиян заявили, что хотят вернуться в офис

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 30% сотрудников компаний в России, находящихся на удаленном режиме работы, хотели бы вернуться в офисы. Это следует из совместного опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и компании WeWork, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов сообщил, что более 3 млн россиян работают удаленно.

"37% сотрудников российских компаний, которые продолжают работать дистанционно из-за пандемии, хотели бы вернуться в офис частично (на несколько дней) или полностью", - отмечают авторы опроса. Большинство хотели бы проводить в офисе два-три дня в неделю (73%), а приходить в офис четыре-пять дней в неделю хочет каждый пятый сотрудник.

Как следует из данных опроса, около 40% сотрудников российских компаний, которые переходили на удаленную работу, уже вернулись в офисы. Среди них 11% респондентов продолжают работать в гибридном режиме. 17% опрошенных говорят, что стали продуктивнее работать после возвращения в офис.

Продолжают работать дистанционно 19% опрошенных. При этом 40% респондентов сообщили, что не переходили на удаленную работу во время пандемии. Опрос также показал, что больше всего на удаленной работе россиянам не хватает общения и совместной работы с коллегами - 42%. Среди минусов дистанционной работы респонденты называли отсутствие удобного и технически оборудованного рабочего места (27%), сложность с концентрацией на рабочих задачах (18%) и отсутствие вдохновения для появления новых идей (4%).

Опрос проводился с 3 по 9 марта, в нем приняли участие 3,5 тыс. респондентов.