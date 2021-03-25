Отмена накопительного принципа северных надбавок привлекла 1 тыс. бюджетников в ЯНАО

ТАСС, 25 марта. Отмена накопительного принципа начисления северных надбавок в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для учителей и врачей привлекла в регион около 1 тыс. специалистов. Об этом ТАСС сообщили в департаменте образования ЯНАО.

С начала 2020 года на Ямале было принято решение об изменении системы накопления северной надбавки к зарплате представителей бюджетной сферы. Специалисты стали получать максимальные 80% от оклада с первого дня работы в округе.

"С 2020 года отменен накопительный принцип начисления северных надбавок для работников бюджетной сферы. Уже с первого дня работы педагоги и врачи получают зарплату с учетом северных надбавок, которые составляют 80%. В результате на Ямале в течение прошлого года в образовательные организации округа устроились 694 работника и в штат окружных больниц были приняты 236 врача", - сообщили в департаменте.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.