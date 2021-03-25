WP: губернатор Нью-Йорка предоставил родным приоритетный доступ к тестам на COVID-19

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Администрация губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в начале пандемии обеспечила членам его семьи и другим лицам "со связями" приоритетный доступ к тестированию на коронавирус, проводимому властями штата. Об этом пишет в среду со ссылкой на источники газета The Washington Post .

По ее данным, медработники брали анализы на коронавирус у указанных лиц на дому, после чего лаборатория штата незамедлительно обрабатывала тесты. В то время остальные жители Нью-Йорка из-за нехватки ресурсов сталкивались с трудностями при попытках сдать тест на коронавирус.

"По мнению экспертов, использование ресурсов штата на пользу людей, близких к губернатору, вызывает серьезные вопросы, связанные с этикой. Законы Нью-Йорка запрещают должностным лицам штата использовать свое положение для обеспечения привилегий для себя и других", - подчеркивает The Washington Post.

Представитель Куомо Риш Аццопарди отказался комментировать данные о предоставлении родным губернатора особого доступа к тестам, однако подчеркнул, что в начале пандемии власти штата "делали все возможное, чтобы люди сдавали тесты" на COVID-19. По словам Аццопарди, в некоторых случаях медработники ходили по домам тех, кто мог контактировать с инфицированными. "Среди тех, кому мы помогали, были представители широкой общественности, в том числе законодатели, журналисты, госслужащие, члены их семей, которые опасались, что они могли заразиться вирусом и могут распространять его дальше", - сказал Аццопарди The Washington Post.