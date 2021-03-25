МЧС стало в два раза чаще проверять торгово-развлекательные центры

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. МЧС России увеличило периодичность проверок противопожарного состояния торгово-развлекательных центров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

После пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года в России были пересмотрены подходы к проведению проверок, которые до трагедии были нерегулярными и могли не проводиться годами. Такие объекты как "Зимняя вишня" относились к категории значительного риска, что подразумевало проведение проверок один раз в четыре года, а действовавшие в тот период надзорные каникулы вообще освобождали от проверок, поскольку многие собственники и арендаторы торговых центров относились к малому бизнесу.

"В настоящее время периодичность проверок ТРЦ определяется, исходя из присвоенной категории риска. Одним из важных критериев при этом является количество людей, которые единовременно могут находиться в торгово-развлекательном центре. Так, ТРЦ с вместимостью более 5 тыс. человек относятся к категории высокого риска с периодичностью проведения проверок одни раз в два года", - сообщили в МЧС. Торгово-развлекательные центры, способные вместить более 1 тыс. человек, отнесены к категории значительного риска, их проверяют один раз в три года. В МЧС отметили, что проверки могут стать реже, если объект будет находиться в нормальном противопожарном состоянии, а их собственники будут соблюдать все противопожарные требования. В таком случае категория риска может быть понижена.

Еще одним нововведением после пожара в "Зимней вишне" стало обязательное информирование зрителей кинотеатров, киноконцертных залов о действиях в случае пожара и путях эвакуации. "Соответствующее требование предусмотрено правилами противопожарного режима в РФ, которые вступили в силу 1 января 2021 года", - уточнили в МЧС. Двери кинозалов на время сеансов этими же правилами запрещено закрывать.

Контроль за строительством объектов

Вместе с тем и спустя три года после кемеровской трагедии так и остался нерешенным ключевой вопрос - о возвращении Государственному пожарному надзору МЧС функций контроля за строительством и проектированием объектов с массовым пребыванием людей, таких как ТРЦ и кинотеатры. МЧС лишилось этих полномочий в 2007 году. Но как показал анализ свыше 11 тыс. объектов, принятых в эксплуатацию с 2007 года, в 80% случаев имеются нарушения в области пожарной безопасности, которые можно устранить либо при реконструкции объекта, либо при его капительном ремонте, а то и вовсе этот объект нужно сносить.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму после пожара в "Зимней вишне" и принят в первом чтении в декабре 2018 года. 17 октября 2019 года профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором, основном чтении данный законопроект. Но, как пояснял тогда первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, Госдума не стала его рассматривать во втором чтении, так как возникли определенные разногласия с определенными ведомствами. В МЧС России не смогли уточнить, когда этот документ может быть принят.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, пожарные, руководство ТРЦ и компания, устанавливавшая в "Зимней вишни" пожарную сигнализацию. С 2019 года уголовные дела рассматриваются в суде.