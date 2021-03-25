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Росфинмониторинг прорабатывает меры по регулированию стриминга

Заместитель директора службы Герман Негляд сообщил, что банкам важно идентифицировать получателей донатов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Росфинмониторинг прорабатывает вопрос о правовом регулировании деятельности стримеров, банкам важно идентифицировать получателей донатов (пожертвований). Об этом ТАСС сообщил заместитель директора службы Герман Негляд.

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"Речь идет о регулировании стрим-деятельности как таковой. Действительно, этот вопрос начал произрастать от проблемы так называемых треш-стримеров, в том числе проблемы того, что эти лица зарабатывают фактически на тех действиях, которые осуществляют", - сказал Негляд.

Если говорить о возможном пресечении такого финансирования, продолжил он, то для банков важно понимать получателей средств. "Является ли этот получатель средств лицом, которое находится в правовом поле, то есть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, уплачивает налоги", - пояснил замглавы ведомства.

По его словам, необходимо отграничить лиц, которые работают в правовом поле, от остальных стримеров. "Меры прорабатываются. Конечно, этот вопрос должен решаться с участием регулятора в данной сфере. В первую очередь это Роскомнадзор и Федеральная налоговая служба", - уточнил Негляд.

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил, что Росфинмониторинг рассматривает возможность регистрации интернет-пользователей, ведущих стримы, как индивидуальных предпринимателей, так как их деятельность направлена на получение дохода.

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