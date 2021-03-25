В школах Гонконга намерены внедрять курсы "патриотического воспитания"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 марта. /ТАСС/. Введение курсов "патриотического воспитания" в школах специального административного района КНР станет следующим стратегическим шагом Пекина на гонконгском направлении вслед за принятием закона о национальной безопасности и реформированием избирательной системы. Об этом сообщил в четверг источник корреспонденту ТАСС.

"Департамент образования в феврале разослал всем школам циркуляры, в которых содержатся руководящие принципы, касающиеся внедрения образования, связанного с вопросами нацбезопасности", - отметил собеседник.

Цель нововведения, по его словам, заключается в том, чтобы позволить учащимся получить всестороннее представление о Китае, привить юным гонконгцам чувство национальной идентичности и единства с жителями КНР, научить их уважать и соблюдать закон, в том числе о нацбезопасности, понять конституционные права и обязанностями. "По замыслу Пекина, это позволит вырастить из детей в бывшем британском анклаве хороших граждан, патриотов", - подчеркнул источник.

Он напомнил, что в 2019 году зачинщики массовых антиправительственных протестов в Гонконге активно манипулировали школьниками и студентами, незаконно вовлекая их в протестные акции, пытались радикализировать и настраивать против Китая.

Позиция департамента образования

"Воспитание у учащихся чувства национальной идентичности уже давно рассматривается как важная учебная задача", - заявили в ответ на запрос ТАСС в пресс-службе департамента образования Гонконга. Там подтвердили планы введения "патриотических курсов" в школах, пояснив, что это увязывается с положениями статей номер 9 и 10 закона о национальной безопасности в Гонконге, принятого летом прошлого года.

Отвечая на вопрос по поводу разосланных в феврале школам циркуляров, представитель ведомства уточнил, что было два таких документа. В них содержатся общие руководящие принципы в этом направлении и рекомендации по ряду конкретных шагов.

"Чтобы продвигать образование, связанное с обеспечением нацбезопасности, мы недавно разработали общую структуру учебной программы с примерами по трем предметным курсам - по общим знаниям (General Studies), географии и биологии. Система взглядов на базовые принципы по другим предметам будет предоставлена школам для справки на более позднем этапе", - отметил представитель департамента.

"Мы продолжим разработку соответствующих учебных курсов и мероприятий, чтобы подготовить учителей к планированию и реализации образования в соответствии с законом о нацбезопасности. Данные меры поддержки будут постепенно и своевременно предоставляться школам", - отметил представитель ведомства.

При этом собеседник не уточнил, будет ли курс "патриотического воспитания" централизованно вводиться в школах уже в новом учебном году и планируется ли выпуск единых учебников по указанной тематике.

Закон о нацбезопасности

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами, предусматривая в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикально настроенные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.