СМИ: Индия приостановила все поставки на экспорт вакцины от AstraZeneca

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 марта. /ТАСС/. Индия временно приостановила поставки на экспорт вакцины против коронавирусной инфекции разработки компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII). Как сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источники, это решение может затронуть и поставки препарата в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX, призванной содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами.

"Программа COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью обеспечения поставок как можно скорее", - приводит телеканал слова источника. "Но никакого экспорта до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется", - добавил источник. Он отметил, что это временная мера и потом экспорт препарата может продолжиться.

Министерство иностранных дел Индии и SII пока не прокомментировали эту информацию, отмечает NDTV.

Как настоящему времени программа COVAX получила из Индии 17,7 млн. доз вакцины AstraZeneca от SII, всего Индия поставила более 60 млн. доз вакцины против коронавируса в более 70 стран мира.

В настоящее время в самой Индии зафиксирован быстрый рост заболеваемости короннавирусной инфекцией, что и побудило правительство страны пойти на приостановку экспорта препарата, который нужен самой стране, полагают источники. В настоящее время Индия выпускает два вида вакцин: Covishield (местное название вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом), а также Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Кроме того, еще около 20 препаратов готовятся к использованию, в том числе российская вакцина "Спутник V".