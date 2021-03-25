Около 8,5 тыс. браков с иностранцами зарегистрировали ЗАГСы Москвы в 2020 году

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Столичные отделения ЗАГС в прошлом году зарегистрировали около 8,5 тыс. браков с иностранными гражданами, что на 2% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"В 2020 году количество браков с участием иностранцев снизилось на 2% - с 15% в 2019 году до 13% в 2020-м. Традиционно иностранных женихов в ЗАГСах больше, чем невест. Около 5 тыс. иностранных женихов и более 3,5 тыс. невест заключили брак в Москве 2020 году. Чаще всего иностранные женихи и невесты выбирали Дворцы бракосочетания № 3 и № 1, а также Шипиловский ЗАГС", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что около 450 браков было заключено исключительно между иностранными гражданами в 2020 году, что на 30% меньше по сравнению с 2019 годом.

Среди иностранных женихов больше всего граждан Таджикистана, Украины и Азербайджана, из стран дальнего зарубежья - Нигерии, Турции, Вьетнама, Великобритании и Афганистана. Среди иностранных невест в 2020 году чаще всего выходили замуж гражданки Украины, Киргизии и Белоруссии, а также Вьетнама, Нигерии и США.

"Многие интернациональные пары при регистрации брака следуют своим традиции и культурным обычаям. Также многие иностранные граждане просят провести торжественную церемонию под их национальную музыку, которую они заранее готовят для торжества. Наиболее заметной и яркой особенностью таких пар являются национальные свадебные наряды. Вместо белого пышного платья и классического костюма молодожены заходят в отдел ЗАГС в ярких, красивых и невероятно необычных нарядах", - отметили в пресс-службе.

С 1 октября 2019 года все отделы ЗАГС стали регистрировать браки с иностранными гражданами дальнего зарубежья. Раньше такие церемонии проводил только Дворец бракосочетания № 4 и Шипиловский отдел ЗАГС.