В Петербурге приведут в порядок памятники Ломоносову и Достоевскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Памятники ученому Михаилу Ломоносову, а также классикам русской литературы Федору Достоевскому и Николаю Некрасову приведут в порядок в Санкт-Петербурге в новом сезоне ухода за монументами, который начнется в апреле. Особое внимание этим достопримечательностям реставраторы уделят в связи с отмечающимися в этом году юбилейными датами, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры.

"В летний сезон промывок войдут памятники Андрею Сахарову (100 лет со дня рождения), Николаю Некрасову (200 лет со дня рождения), Михаилу Ломоносову (310 лет со дня рождения). Ко Дню Достоевского будет промыт памятник писателю на Большой Московской улице (в этом году отмечается 200 лет со дня его рождения). Всего на летний сезон запланированы работы на более чем восьмидесяти памятниках и пятидесяти мемориальных досках города", - рассказала представитель музея.

Сезон ухода за памятниками в этом году планируется начать во второй половине апреля, когда в городе установится относительно теплая погода, то есть днем температура будет держаться на отметке 8-10 градусов тепла, а в ночное время не будет морозов. "В первую очередь начнется подготовка к празднованию Дня Победы, планируется промывка памятника Пионерам-Героям в Таврическом саду, бюсты на Аллее Героев в Московском Парке Победы, памятник маршалу Леониду Говорову на площади Стачек. Ко Дню радио в сквере на Каменноостровском проспекте будет промыт памятник Александру Попову", - рассказали в музее.

В преддверии Дня города, который отмечается 27 мая, реставраторы по традиции приведут в порядок памятник Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади, памятники полководцам Михаилу Кутузову и Михаилу Барклаю-де-Толли у Казанского собора.

Очистка фасадов

В пресс-службе также отметили, что специалисты службы по текущему уходу и содержанию памятников Музея городской скульптуры провели "работы по очистке фасада и окон от актов вандализма по адресу Невский проспект, 19". В марте текущего года власти Санкт-Петербурга объявили о передаче музею в целях его развития помещений площадью 400 кв. м, расположенных в этом здании на центральной улице города. Ожидается, что в ближайшее время учреждению передадут ключи от новой площадки.

Решение о предоставлении музею этого пространства было принято после того, как власти города передали в пользование Санкт-Петербургской епархии РПЦ помещения на втором этаже Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры, где ранее располагалась часть экспозиции Музея городской скульптуры.

О музее

Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге, который ведет свою историю с 1932 года, является единственным в России музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде.

Основная экспозиция музея располагается на территории Александро-Невской лавры. В нее входят Некрополь XVIII века, Некрополь Мастеров искусств и другие объекты. Среди филиалов учреждения также - музей-некрополь "Литераторские мостки", Нарвские триумфальные ворота и Мастерская М. К. Аникушина. К числу музейных объектов также относятся Ростральные колонны, Конные группы на Аничковом мосту, несколько городских памятников и более 1,5 тыс. мемориальных досок.