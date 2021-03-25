Исследования подтвердили безопасность и эффективность "Эпиваккороны"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики заболевания. Это подтверждается публикацией результатов ее клинических исследований журналом "Инфекция и иммунитет", сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора.

Журнал 24 марта опубликовал результаты клинических исследований вакцины среди добровольцев в возрасте 18-60 лет.

"Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что исследование проводилось в два этапа: этап 1 - открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет; этап 2 - простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет", - говорится в сообщении.

Вакцинация двумя дозами вызвала у 100% добровольцев выработку антител, специфичных к антигенам, входящим в состав вакцины. "Сероконверсия [процесс выработки организмом антител] с титром нейтрализующих антител 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы", - указано в сообщении ведомства.

"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор", стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.