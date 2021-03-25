СМИ: Сейшелы с 25 марта начинают принимать туристов

ТАСС, 25 марта. Республика Сейшельские Острова (РСО) с 25 марта вновь начинает принимать иностранных туристов при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Как сообщило в четверг Сейшельское информационное агентство, исключение составит ЮАР, где высок уровень распространения нового опасного штамма COVID-19.

"Туристы, прибывающие в РСО, должны лишь предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прилета, - приводит агентство слова министра иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестра Радегонде. - Никакого карантина не предусмотрено, приезжающие сразу смогут наслаждаться отдыхом в сертифицированных гостиницах. Однако они будут обязаны следовать мерам предосторожности - носить маски, пользоваться санитайзерами для рук и соблюдать социальную дистанцию".

"Мы надеемся, что открытие границ даст экономике долгожданный глоток воздуха, - отметил министр. - Надеемся также на оживление отраслей, связанных с туризмом. Люди по всему миру хотят отдыха, и Сейшелы рассматриваются как одна из возможностей".

На текущий день в ЮАР насчитывается наибольшее число заразившихся коронавирусом среди всех стран Африки. По словам министра, запрет в отношении туристов из этой страны связан с желанием сохранить европейский рынок, жизненно важный для экономики РСО. "Проблема - европейский рынок, - указал Радегонде. - Мы и так находимся в черном списке Англии из-за наличия авиарейсов из Южной Африки. Мы ведем переговоры с британскими властями с тем, чтобы лучше понять их озабоченность. Когда мы решим эту проблему, мы будем открыты и для Южной Африки".

По словам главного секретаря по туризму РСО Анн Лафортюн, приезжающим следует бронировать номера в сертифицированных отелях и виллах. Ныне из 700 лицензированных гостиниц сертифицированы 535. "Сертификация говорит о соблюдении мер предосторожности, в том числе на случай, если турист заболеет - в гостинице будут знать, что делать, куда его помещать", - сказала она. По ее словам, туристам разрешено передвигаться между островами, в том числе самостоятельно на яхтах без экипажа.