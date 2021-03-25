В Генпрокуратуре сообщили, кто чаще всего совершает преступления в России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мужчины в возрасте 30-49 лет без постоянного источника дохода чаще всего совершают преступления в России. Это следует из данных, опубликованных на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

На мужчин в возрасте 30-49 лет приходится более половины преступлений (53,6%). Свыше 47% преступников имеют начальное или основное общее образование. При этом более 64% совершивших в 2020 году преступления не имели постоянных источников дохода.

Социальный портрет женщины, совершившей преступление, примерно такой же: возраст 30-49 лет, отсутствие высшего образования и постоянного источника дохода.

Реже всего преступления совершают подростки, люди в возрасте старше 50 лет, а по социальному составу - работники органов государственной власти, предприниматели и студенты.