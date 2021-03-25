Мишустин принял участие в возложении венков к памятнику Неизвестному солдату в Афинах

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с главами других делегаций, присутствующих на праздновании в четверг 200-летия греческой революции, принял участие в возложении венков к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма (Конституции) в центре Афин.

На церемонии присутствовала президент Греции Катерина Сакелларопулу. Среди иностранных гостей также принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла, президент Кипра Никос Анастасиадис и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. В ожидании начала мероприятия Мишустин и принц Чарльз поприветствовали друг друга и кратко пообщались, так же как и с другими гостями. Все присутствующие были в масках. После возложения венков состоялось исполнение национальных гимнов и смотр роты почетного караула.

Памятник Неизвестному солдату был открыт у стен греческого парламента в 1932 году. Он представляет собой кенотаф с вечно горящей лампадой, огонь для которой был принесен из монастыря Святой Лавры в Калаврите, где 25 марта 1821 года было провозглашено начало греческой национально-освободительной революции. У монумента несут почетный караул эвзоны президентской гвардии в форме, стилизованной под народные костюмы полуострова Пелопоннес.

В 11:00 мск на площади Синтагма начнется военный парад, посвященный юбилею начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов против османского ига. На нем будут присутствовать премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент республики, военное руководство страны и приглашенные гости, в том числе премьер-министр России. Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса торжественное мероприятие пройдет без зрителей, его будут транслировать по греческому телевидению.

Мишустин прибыл в Афины в среду с двухдневным визитом. В первый день у него прошли встречи с премьер-министром Греции и президентом Кипра, а в мэрии греческой столицы состоялась церемония вручения главе правительства РФ Золотой медали почета города Афины в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции от владычества Османской империи. В тот же день иностранные гости посетили церемонию открытия отреставрированной Национальной картинной галереи и приняли участие в официальном обеде от имени президента Греции в честь глав делегаций.