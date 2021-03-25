Голикова: массового распространения мутировавших штаммов коронавируса из других стран нет

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Массового распространения британского, южноафриканского и других существующих штаммов коронавируса в России нет. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора в расширенном составе.

"Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать: массового распространения британских и южноафриканских вирусов в РФ нет и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире", - сказала она.

Голикова также сообщила, что россияне в 99% случаев в настоящее время получают результаты тестов на коронавирус даже раньше, чем за положенные 48 часов. "Сейчас более 99% тестов осуществляется ранее чем за 48 часов", - сказала она.

По ее словам, в ближайшее время россияне смогут оперативно получать результаты тестов в личном кабинете на портале госуслуг. "Соответствующее распоряжение у нас в правительстве подготовлено и передано на подпись председателю правительства. Надеюсь, что оно выйдет в ближайшее время", - добавила вице-премьер. Она подчеркнула, что эффективность отечественных тестов на коронавирус, равно как и вакцин против него, подтверждена.

В январе Всемирная организация здравоохранения заявила, что возникновение новых штаммов было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC 202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии P.1 циркулирует с декабря.