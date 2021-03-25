МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Каждый шестой опрошенный россиянин работал курьером, а каждый десятый готов попробовать себя в этой профессии. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера с экспресс-доставкой "Самокат", который опросил 2 169 человек и выяснил, как россияне относятся к профессии курьера и имели ли опыт работы в доставке.

"Каждый шестой россиянин работал курьером. При этом в окружении 38% опрошенных есть хотя бы один знакомый курьер. Большинство россиян считают работу курьера сложной (70%) и всегда благодарят сотрудников за доставку (75%)", - говорится в исследовании.

Каждый десятый (11%) отметил, что рассматривает возможным работу курьером. При этом почти каждый второй (46%) готов уйти в доставку при определенных обстоятельствах: если не удастся найти работу по профессии. По мнению большинства, работа курьером чаще всего привлекает студентов и людей без опыта работы (63%). Около трети (29%) респондентов назвали эту работу идеальным вариантом для подработки.

Почти треть (30%) опрошенных уверены, что курьеры должны зарабатывать от 50 до 80 тыс. рублей в месяц. Еще 64% назвали зарплату от 20 до 50 тыс. рублей в месяц.

Респонденты отметили, что за последний год стали чаще пользоваться доставкой товаров и услугами курьеров (97%). Обычно домой заказывают продукты питания, готовую еду и товары для дома. Самое важное качество в работе курьерской службы - скорость доставки: это определяющий фактор для 85% опрошенных. Другие важные критерии - стоимость доставки (83%) и бережное отношение к товарам (80%).

"Самокат" - онлайн-ретейлер с экспресс-доставкой в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Самаре. В этих городах работает более 400 дарксторов, курьеры "Самоката" доставляют ежедневно свыше 140 тыс. заказов.