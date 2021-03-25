Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,93

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг снизился до 0,93. В Москве показатель, напротив, немного вырос и составил 0,84, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Впервые с прошлой пятницы, 19 марта, ни в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших показатель не превышает единицу.

В Воронежской области он равен ровно 1, в Ростовской - 0,99, в Красноярском крае - 0,98, в Иркутской области - 0,97, в Нижегородской - 0,96, в Архангельской - 0,94. В Подмосковье, где коэффициент четыре дня подряд превышал единицу, он опустился до 0,92, а в Санкт-Петербурге и Свердловской области составил 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.