В Оренбуржье повысят размер выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

ТАСС, 25 марта. Власти Оренбургской области повысят размер ежемесячных выплат малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет, дополнительно на это будет выделено более 6 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сегодня на внеочередном заседании законодательного собрания внесены изменения в областной закон "О ежемесячных денежных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет". В Оренбуржье повысят размер денежных выплат малоимущим семьям, воспитывающим детей в возрасте от трех до семи лет", - сказано в сообщении.

Как сообщил глава региона Денис Паслер, о необходимости такой поддержки заявлял президент Владимир Путин. "Это очень серьезная помощь для семей с детьми, которая позволит поддержать наиболее незащищенных граждан - малоимущие семьи с детьми, которые даже с учетом ранее назначенных выплат не могут преодолеть черту бедности", - приводит слова Паслера пресс-служба.

По словам губернатора, помощь будет адресной, сумма выплат для семей с разным достатком будет разной. По прогнозам, почти для 50 тыс. детей сумма вырастет в два раза, примерно для 4,6 тыс. детей она увеличится в полтора раза.

В пресс-службе отметили, что размер поддержки повышается в случае, если ранее назначенная выплата в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе, не позволяет семье преодолеть порог бедности. Вводится трехступенчатая система расчета в зависимости от доходов семьи: 50%, 75% и 100% от размера прожиточного минимума на ребенка.

Всего на такую поддержку семей с детьми в 2021 году понадобится 6,8 млрд рублей, 75% этой суммы - средства федерального бюджета, остальное - региональные средства.