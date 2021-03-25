Центр Чумакова начал производство вакцины от коронавируса для гражданского оборота

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН начал производство третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак". Официальный старт производству дал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщила в четверг пресс-служба Минобрнауки России.

"В Год науки и технологий особенно ценно давать старт производству вакцины "Ковивак". Не в теории, а на практике демонстрировать потенциал и силу российской науки. Но при этом необходимо помнить, что за созданием вакцины стоит труд сотен работников Центра, десятки бессонных ночей, сотни опытов и исследований. И колоссальная ответственность за результат", - сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении.

В ближайшие дни вакцина появится в регионах, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "Ковивак", выпускаемая в форме суспензии для внутримышечного введения, поступит в гражданский оборот 28 марта. Научный центр планирует производить до 10 млн доз вакцины в год.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную Центром им. М. П. Чумакова РАН. Она стала третьей вакциной, одобренной для применения в России. Центр рассчитывает увеличить объем производства "Ковивака" до 500 тысяч в месяц в апреле - мае, а в дальнейшем - до 10 млн доз в год.