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Источник сообщил о задержании главы администрации района в Пензенской области

Причина задержания Сергея Козина пока не уточняется

ПЕНЗА, 25 марта. /ТАСС/. Главу администрации Пензенского района в Пензенской области Сергея Козина задержали. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Сергея Козина задержали", - заявил собеседник агентства, не уточнив причину задержания.

Козин был назначен главой администрации Пензенского района в 2016 году. В период с 2010 по 2012 год он занимал должность главы администрации города Кузнецка, с 2012-го по 2013-й работал заместителем министра финансов региона.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

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