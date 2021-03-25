В России может появиться почетный знак для наблюдателей на выборах

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что палата может учредить почетный знак для наблюдателей за достижения и многолетний труд. Таким образом он прокомментировал соответствующее предложение главы Общественной палаты Курганской области Михаила Белоусова, с которым тот выступил в ходе первого всероссийского электорального экспертного форума.

"У меня родилось такое предложение, мне кажется, что многие коллеги из регионов его поддержат. Может быть, стоит подумать об учреждении некоего знака "Почетный наблюдатель". Потому что есть "Почетный донор"… И мы все понимаем, что это фактически очень важно, это моральная поддержка наших наблюдателей. Это серьезно на самом деле, людям будет очень приятно", - сказал Белоусов.

В свою очередь Григорьев сообщил, что в ОП "давно думают о таком нагрудном знаке". "Но это все-таки не для всех [наблюдателей], а для тех, которые как-то себя проявили. Об этом мы думаем и это мы наверняка сделаем", - отметил он.

"Может быть, там будет десять или двадцать значков, речь не идет о сотнях тысяч. Единственное, это должно быть все-таки за какие-то достижения, действительно, люди, которые много лет работают, то есть это не должна быть раздача всем. Я думаю, что мы тоже такую практику поддержим, она будет для нас интересная", - заключил он.

Координационный совет при ОП РФ по общественному контролю за голосованием 8 декабря объявил о запуске программы обучения независимых наблюдателей на выборы в сентябре 2021 года. Согласно российскому законодательству, Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов обладают правом направления наблюдателей на избирательные участки.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.