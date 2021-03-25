Депздрав Москвы опроверг информацию о фиктивной постановке на учет мигрантов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники больницы имени Кончаловского в Москве помогают мигрантам в лечении, на время их пребывания в медучреждении им делается временная регистрация. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В ответ на появившиеся в средствах массовой информации сведения о том, что в Городской клинической больнице имени Кончаловского занимались незаконной постановкой мигрантов на учет, администрация больницы выступает с опровержением. Медицинская организация осуществляет деятельность в строгом соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в администрацию медицинской организации сведений о возбуждении уголовного дела и запросов к настоящему моменту не поступало.

О порядке регистрации

В пресс-службе сообщили, что уведомление территориальных органов миграционного учета о поступлении иностранных граждан на лечение осуществляется в установленном порядке: в приемных отделениях больницы при поступлении иностранных пациентов делают копии паспорта, миграционной карты, временная регистрация на территории РФ и других документов. Также заполняется "Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания", добавили в пресс-службе.

На следующий за днем поступления пациента в стационар, сотрудники медорганизации уведомляют территориальный отдел миграционного учета, предоставляя в центр госуслуг "Мои документы" пакет копий документов для постановки на временный учет на период стационарного лечения (семь дней), сообщили в пресс-службе столичного депздрава.

"При необходимости продолжения лечения в стационаре более семи дней временная регистрация иностранного пациента продлевается с обязательным уведомлением отдела миграционного учета и повторной подачей пакета необходимых документов. При выписке иностранным пациентам выдаются отрывные талоны как подтверждение о временном пребывании на лечении в стационаре", - добавили в пресс-службе.

Таким образом, на указанный период иностранный пациент получает временную регистрацию по месту пребывания на стационарном лечении, пояснили в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следователи в Москве возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет более 900 мигрантов сотрудниками ГКБ им. Кончаловского и полицейскими.