Правительство отменяет с 1 августа правила заседания диссоветов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Правила проведения заседаний диссертационных советов, введенные из-за связанных с распространением COVID-19 ограничений, перестанут действовать с 1 августа. Соответствующее постановление правительства опубликовано в среду на интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу постановление правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 года № 751 "Об особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации". <…> Настоящее постановление вступает в силу 1 августа 2021 года", - говорится в документе.

В мае 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции правительство установило, что заседания советов по защите диссертаций на соискание ученых степеней могут проводиться с участием в удаленном интерактивном режиме до двух третей членов диссертационных советов, а также официальных оппонентов. В этом случае по окончании защиты диссертационный совет проводит открытое голосование по присуждению ученой степени.