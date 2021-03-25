Верховный суд Дагестана удовлетворил иск жительницы Махачкалы о возвращении ей троих детей

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана удовлетворил исковое требование матери троих детей Нины Церетиловой об определении их места жительства с ней. Об этом сообщила ТАСС в четверг руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Ранее 33-летняя Нина Церетилова, проживающая в Махачкале, обжаловала решение суда о передаче двух сыновей и дочери ее бывшему мужу, отцу детей. "[Судом было определено] отменить решение Кировского районного суда города Махачкалы от 30 июля 2020 года. <...> В части искового требования <...> об определении места жительства детей по месту жительства их матери постановить по делу новое решение. Исковое требование Церетиловой Нины об определении места жительства детей с их матерью удовлетворить", - сообщила Мамаева.

Кроме того, суд принял отказ Церетиловой от иска к бывшему супругу в части определения порядка общения отца с детьми.

По словам детского омбудсмена по Дагестану Марины Ежовой, мужчина решил забрать детей после того, как бывшая жена потребовала у него выплаты алиментов.