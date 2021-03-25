Власти Ленобласти пока не планируют сокращать ковидные койки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Высокий уровень госпитализации пациентов с коронавирусом при устойчивом плато в Ленинградской области пока не позволяет сокращать ковидный коечный фонд. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин на заседании областного правительства в четверг.

"В Ленинградской области для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией развернуто 1 234 койки, на которых находятся 836 пациентов. По темпам госпитализации - за прошедшие сутки поступили 87 человек, 78 выписаны. В марте мы находимся на стойком плато, движения практически нет, и 80-90 пациентов ежедневно, нуждающиеся в госпитализации, у нас есть. Это не позволяет нам снизить коечный фонд и производить дальнейшее возвращение коек к первоначальному профилю", - сказал он.

При этом глава комитета по здравоохранению отметил, что высокая заполняемость коек связана в том числе с усилением работы с пожилыми пациентами, заразившимися коронавирусом. "Имеющийся резерв мы используем прежде всего для улучшения оказания медицинской помощи пожилым. У нас действует установка, что всем пациентам старше 70 лет мы предлагаем в обязательном порядке госпитализацию", - сообщил Вылегжанин.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил на заседании, что нового послабления ограничений, связанных с коронавирусом, в регионе пока также не планируется.

"Мы видим, что, дойдя до определенного уровня, прекратилось снижение количества выявленных заболевших. Мы находимся в пределах 100-120 человек ежесуточно. Мы вышли из второй волны, и снижение приостановилось. Я пока не вижу объективных причин идти на дальнейшие послабления тех режимов, которые у нас прописаны по "светофорным" зонам", - сказал Дрозденко.

В Ленинградской области ограничительные меры, связанные с коронавирусом, различаются для отдельных районов и населенных пунктов. На основании рекомендаций Роспотребнадзора область условно разделена по принципу светофора - на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны - в зависимости от рисков распространения коронавирусной инфекции и строгости санитарных правил. В случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями. В "зеленой" зоне с февраля сняты практически все ковидные ограничения, кроме требования носить защитные маски. В "красной" и "желтой" зонах ограничения распространяются на оказание медицинской помощи и еще несколько сфер.

О ситуации в области

Всего в Ленинградской области, по последним данным, за период пандемии заразились коронавирусной инфекцией 39 267 человек, выздоровел 36 771, умерли 887. За минувшие сутки в регионе выявили 107 случаев заражения.