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Пандемия COVID-19

Попова: России удалось избежать риска микст-инфекций гриппа и коронавируса

Глава Роспотребнадзора также отметила, что осенний сезонный подъем заболеваемости прошел без серьезных ограничений

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. России удалось избежать риска развития микст-инфекции гриппа и коронавируса. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании итоговой коллегии ведомства в расширенном составе.

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"Мы предполагали, что могут быть микст-инфекции ковида и гриппа, задача была выполнена, и 60% населения РФ было привито [от гриппа]", - сказала она.

Попова подчеркнула, что этого риска удалось избежать. Кроме того, по ее словам, Россия прошла весь осенний сезонный подъем заболеваемости без серьезных ограничений в стране и субъектах.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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