Попова: России удалось избежать риска микст-инфекций гриппа и коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. России удалось избежать риска развития микст-инфекции гриппа и коронавируса. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании итоговой коллегии ведомства в расширенном составе.

"Мы предполагали, что могут быть микст-инфекции ковида и гриппа, задача была выполнена, и 60% населения РФ было привито [от гриппа]", - сказала она.

Попова подчеркнула, что этого риска удалось избежать. Кроме того, по ее словам, Россия прошла весь осенний сезонный подъем заболеваемости без серьезных ограничений в стране и субъектах.