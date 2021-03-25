Голикова: вакцинация от коронавируса является залогом быстрого выхода из ограничений

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вакцинация от коронавирусной инфекции является залогом быстрого выхода из ограничений, в которых сейчас живут россияне. Об этом заявила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нам важно и необходимо вести квалифицированную, профессиональную, мягкую разъяснительную работу среди населения о важности вакцинации в этот сложный период для того, чтобы в обозначенные сроки достигнуть тех параметров коллективного иммунитета, которые мы перед собой поставили. Это залог, конечно, оздоровления нации, снижения смертности и залог быстрого выхода из тех ограничений, в которых мы на сегодняшний день пока находимся", - сказала она на заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора в расширенном составе.

Ранее Голикова сообщала, что для выхода из ограничений необходимо достигнуть массового иммунитета, то есть провакцинировать 60% населения, или более 68 млн человек. Президент России Владимир Путин сообщал, что в настоящее время 4,3 млн россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса.