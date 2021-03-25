Врачи в Удмуртии вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку

ИЖЕВСК, 25 марта. /ТАСС/. Врачи Удмуртии вылечили от коронавирусной инфекции ветерана Великий Отечественной войны 100-летнюю Евдокию Князеву. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"В Удмуртии врачи вылечили от коронавирусной инфекции 100-летнюю пациентку. Ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Матвеевна Князева перенесла ковид в октябре прошлого года", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас пациентка полностью восстановилась после перенесенной болезни и 11 марта отпраздновала свое столетие.

В сообщении уточняется, что Князева заболела в октябре, ее доставили в ижевский ковид-центр городской клинической больницы (ГКБ) №8, где провела почти три недели.

"У пациентки было поражение обоих легких около 40%. Благодаря действиям врачей нам удалось остановить развитие болезни. При лечении коронавируса многое зависит от первоначального состояния самого пациента и его настроя на выздоровление. Тут нам, конечно, во многом помогла сама Евдокия Матвеевна и ее родные. Они не сдались и приложили все силы для лечения и восстановления своей мамы и бабушки", - приводятся в сообщении слова главврача ГКБ №8 Валерия Ватулина.

В пресс-службе также рассказали, что после выписки из стационара Евдокия Матвеевна долго восстанавливалась, ей был назначен массаж, физические и дыхательные упражнения и даже пение.

Евдокия Князева живет в Ижевске, ветеран Великой Отечественной войны. Была призвана на фронт в ноябре 1942 года. В составе второго полка аэростатов заграждения она защищала центр Москвы от пикирующих и низколетящих гитлеровских бомбардировщиков. Домой вернулась в июле 1945 года, работала в колхозе, вырастила шестерых детей, награждена Орденом материнства 1 и 2 степеней.