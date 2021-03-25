Попова: число детей с проблемами со здоровьем растет из-за дистанционного обучения

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Число детей с близорукостью и другими проблемами со здоровьем увеличивается из-за вынужденного перехода на дистанционное обучение. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании итоговой коллегии ведомства в расширенном составе.

"Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные, а мы занимаемся изучением этой проблемы, о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья", - сказала она.

Попова отметила, что специалисты Роспотребнадзора, несмотря на пандемию, смогли организовать летний детский отдых в 2020 году, а также нашли возможность вернуться к очному обучению, поскольку дистанционное образование негативно влияет на их здоровье.