Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за высадку детей-безбилетников из транспорта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг поддержал поправки о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Соответствующими положениями комитет предложил дополнить уже прошедший первое чтение законопроект об усилении ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Теперь Госдума должна поддержать включение поправок в документ во время его рассмотрения во втором чтении.

Согласно поправкам, "принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет, не оплатившего проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", повлечет штраф для водителя до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Поправка содержит уточнение о том, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

Авторами выступили первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев, депутат Александр Хинштейн ("Единая Россия"), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) и замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Он вступил в силу 7 марта.