Комитет Госдумы поддержал послабления для врачей при случайной утере наркотических средств

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, который позволит медицинским работникам избежать наказания по уголовной статье за нарушение правил оборота наркотических средств, которые использовались в медицинских целях, если это произошло по неосторожности, а утрата не привела к причинению вреда.

Статью 228.2 Уголовного кодекса РФ предложено дополнить примечанием, согласно которому она "не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам".

Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД.