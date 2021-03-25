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Пандемия COVID-19

Первый регион в Германии анонсировал прекращение локдауна

В Сааре откроются террасы ресторанов, театры, музеи и концертные залы

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Германская федеральная земля Саар первой объявила о планах завершить режим жесткого карантина с 6 апреля. Об этом сообщил премьер-министр этого региона Тобиас Хан на пресс-конференции в четверг.

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Там откроются террасы ресторанов, театры, музеи и концертные залы. Доступ туда будет открыт гражданам после предварительной брони и при предъявлении отрицательного теста на коронавирус.

"Убежден, что у нас есть условия для того, чтобы, соблюдая осторожность, пойти по этому пути", - сказал Хан.

Саар является одной из самых маленьких федеральных земель Германии. Численность населения составляет примерно 1 млн. Темпы распространения коронавируса там относительно низкие.

Сейчас в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что данный экспоненциальный рост продолжится как минимум до начала апреля.

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ГерманияПандемия COVID-19
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