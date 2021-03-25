Мособлдума утвердила новый порядок ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы в четверг на заседании в трех чтениях приняли законопроект о социальной поддержке для малообеспеченных семей, устанавливающий новый порядок ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет.

"Начиная с 1 января 2021 года в Московской области размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно составит 50, 75 и 100 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для детей. Также законопроектом установлено, что с 2021 года указанная выплата будет предоставляться на ребенка из малообеспеченной семьи с учетом нуждаемости в социальной поддержке, при этом требования по определению критериев нуждаемости будут установлены правительством Московской области с учетом условий, установленных законодательством Российской Федерации", - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская в ходе заседания.

В пояснительной записке уточняется, что проект закона был разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Выплата будет предоставляться на ребенка из малообеспеченной семьи, у которой ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека (13 580 рублей в Московской области).

Размер ежемесячной выплаты будет рассчитываться в зависимости от уровня дохода семьи и может составить половину от размера прожиточного минимума ребенка - 6 765,5 рублей, 75% - 10 148,25 рублей или 100% - 13 531 рубль. Численность детей, которые в 2021 году смогут получить данное пособие, составляет 124 346.