Вакцину "Ковивак" можно перевозить при температуре от 2 до 4 градусов выше нуля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вакцину "Ковивак" от коронавирусной инфекции, созданную в центре им. Чумакова, можно перевозить при температуре от 2 до 4 градусов выше нуля, сообщил журналистам директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в четверг.

"Транспортировка нашей вакцины тоже классическая - от двух до четырех градусов, так же, как все вакцины, что выходят из стен центра Чумакова", - сказал он, призвав жителей России вакцинироваться.

"Очень простая ситуация: надо провакцинироваться - это первая позиция, позиция вторая - вакцина у нас бесплатная, позиция третья - вряд ли на сегодняшний день можно будет предоставить выбор всех трех вакцин всем людям. Все три вакцины идут на наработку. Поступают в регионы. Период, когда можно будет сделать выбор - я думаю, что будет не сразу. Наверно, вряд ли целесообразно дожидаться подобного выбора", - сказал Ишмухаметов.

При этом директор центра отметил, что распределением вакцин занимается министерство здравоохранения.

Он также напомнил, что у добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины "Ковивак", сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу.

Производство вакцины

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что центр им. Чумакова обладает собственным производством вакцины "Ковивак" и напомнил, что для масштабирования производства вакцины рассматриваются промышленные партнеры, в том числе компания "Нанолек".

О центре имени Чумакова

Федеральный научный центр создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции "Ковивак". В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).