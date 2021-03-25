Суточный прирост числа заражений коронавирусом в Польше превысил рекордные 34 тыс.

ВАРШАВА, 25 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Польше за прошедшие сутки превысило отметку в 34 тыс., чего в стране не было за все время эпидемии. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные министерства здравоохранения республики.

По итогам последних суток ведомство сообщило о 34 151 новом заболевшем, 520 летальных исходах и 15 010 выздоровевших.

Эпидемиологическая ситуация в Польше в последнее время резко ухудшилась. Суточный прирост заражений коронавирусом на прошлой неделе превышал 25-27 тыс. новых случаев в день, а в последние дни уже дважды побил антирекорды. Как неоднократно указывали власти страны, показателя свыше 30 тыс. заразившихся за сутки может не выдержать система здравоохранения страны, поэтому в правительстве готовятся к введению новых ограничительных мер.

Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразился 2 154 821 человек, умерли 50 860, выздоровели 1 722 856. За все время эпидемии в Польше было сделано более 11,4 млн тестов на коронавирус.

Пациентов с коронавирусом в польских больницах сейчас около 27,1 тыс., 2 620 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 434 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране имеются в общей сложности 36,2 тыс. коек для ковидных больных и 3,4 тыс. аппаратов ИВЛ.

В Польше сохраняется объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. На фоне нового роста заболеваемости с 20 марта в республике решено вернуться к почти полному локдауну с закрытием магазинов в торговых центрах, объектов культуры, спорта и отдыха.