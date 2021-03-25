В прокуратуре Татарстана назвали неприемлемым вовлечение детей в акцию о возведении школы

КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана считает неприемлемым вовлечение детей в акцию с просьбой построить в Казани новую школу и планирует дать правовую оценку действиям ее организаторов. Об этом в четверг ТАСС сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По данным местных СМИ, ролик с участием детей появился в социальных сетях. На кадрах видно, что дети, взявшись за руки, стоят на коленях в снегу, составив слово "школа". В комментарии к ролику говорится, что жители казанских поселков Вишневка и Привольный просят построить им школу.

"Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть определенные проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, они будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - сказал Галиев.

Он уточнил, что прокуратура Татарстана даст правовую оценку действиям организаторов акции.