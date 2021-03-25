ЦИК получил первые конкурсные работы с логотипами и слоганами выборов в Думу

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что комиссия уже получила первые работы от участников конкурса на создание логотипа и слогана федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 году.

"Конкурс продолжается всего неделю, но мы уже получили первые работы. Есть несколько очень интересных решений. Надеюсь, что интерес к этому проекту будет только нарастать. Мы ждем свежих идей, неординарных подходов, ярких предложений", - приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК в четверг.

В комиссии напомнили, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2021 года на электронную почту pressa@cikrf.ru. Онлайн-голосование за победителя из числа финалистов пройдет с 4 по 14 мая 2021 года.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девять субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.