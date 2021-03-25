Песков заявил, что Кремль не следит за состоянием здоровья Навального

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Администрация президента России не следит за состоянием здоровья Алексея Навального, это функция руководства исправительного учреждения, в котором он содержится. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не следим, за состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация этих учреждений", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что никакую информацию на этот счет у Федеральной службы исполнения наказаний Кремль не запрашивал.

Ранее ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального УФСИН, что Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, его состояние здоровья удовлетворительное. Ранее адвокаты сообщили, что накануне их не пустили в колонию на встречу с подзащитным. Сторонники Навального предположили, что состояние здоровья Навального ухудшилось.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. По данным адвоката, Навальному предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет. 15 марта его перевели в ИК-2 в Покрове из СИЗО "Кольчугино" для отбывания наказания.