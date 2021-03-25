Сахалинская область намерена в 2024-2025 годах принять чемпионат WorldSkills Азия

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области выступили с инициативой принять в 2024-2025 годах мировой чемпионат WorldSkills Азия, весной в регионе откроется IT-парк. Об этом заявил заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгений Гетц в ходе сессии фестиваля "От винта!" в Краснодаре в четверг.

"Мы выступили с инициативой провести в 2024-2025 годах мировой чемпионат WorldSkills Азия и к этому готовимся. 19 марта у нас завершился региональный чемпионат, все колледжи вовлечены в эту работу. Мы в постоянном взаимодействии с WorldSkills Russia", - сказал Гетц.

Он уточнил, что для развития технологического предпринимательства в апреле - мае 2021 года будет открыт IT-парк, в мае появится "Точка кипения". "Мы - один из тех регионов, который объявил о своей углеводной нейтральности, [планируем] достижения этого показателя к 2025 году и планируем проводить соответствующий федеральный эксперимент. Интересно же детям участвовать в этом", - добавил он.

По словам замминистра, в регионе выстроена сквозная система подготовки молодежи к инновационному творчеству: для школьников работает более 50 "Точек роста", для ребят, проживающих на отдаленных территориях, проводятся дистанционные занятия, в рамках регионального проекта планируется привлечь 500 лучших преподавателей страны для того, чтобы они работали с учащимися. Для дополнительного образования в Южно-Сахалинске работают три "Кванториума": региональный, городской и созданный компанией РЖД. В рамках развития специально-технического образования осуществляется взаимодействие с WorldSkills.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills прошел в Казани.

О фестивале

"Технофорум "От Винта!" проходит в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".