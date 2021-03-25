Песков не стал комментировать слова Шпигеля о связи его дела с переделом на фармрынке

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова предпринимателя, бывшего сенатора Бориса Шпигеля, арестованного по обвинению в даче взятки, о том, что его дело связано с переделом сфер влияния на фармацевтическом рынке.

Ранее об этих утверждениях Шпигеля сообщил знакомый с материалами следствия источник ТАСС. Сам Шпигель повторил эту позицию в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы видели [эти заявления], но вместе с тем мы никак не можем комментировать, это не наша функция. Мы этим не занимаемся. В случае, если какие-то незаконные действия имели место в отношении предпринимателя, любой предприниматель может и должен обращаться к правоохранительным органам", - заявил представитель Кремля журналистам.

"Нам не известно, были ли такие обращения в правоохранительные органы, поэтому я не могу ничего комментировать", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос о ситуации с состоянием здоровья Шпигеля, он сказал: "В данном случае есть решение суда о задержании. Действительно, мы знакомились с сообщениями о том, что у Шпигеля очень плохое состояние здоровья. Наверняка, соответствующие медицинские службы СИЗО будут это учитывать".

О ситуации

В четверг администрация изолятора временного содержания на Петровке рассматривает вопрос об отправке Шпигеля в больницу СИЗО "Матросская Тишина". Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи сообщил ТАСС, что у Шпигеля есть заболевания, которые препятствуют его содержанию под стражей. В свою очередь еще один член наблюдательной комиссии Ольга Дружинина отметила в разговоре с ТАСС, что, вероятно, со Шпигелем проводятся следственные действия в ИВС, и это стало препятствием для его госпитализации.

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 20 мая бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых обвиняемых - Шпигеля, его жену Евгению, сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве"). В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.