Организаторы конкурса "Правнуки победителей" получили заявки из 26 стран

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Жители 26 стран подали заявки на конкурс исследовательских работ "Правнуки победителей", который в третий раз проводит Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России". Об этом сообщила первый заместитель руководителя исполкома движения Наталья Шадрина.

"Уникально, что в этом году у нас уже сейчас география участников обширная - зарегистрировались жители 26 стран. Среди них, конечно, страны постсоветского пространства, но есть и такие страны как Ливан, Малайзия, Таиланд, Сирия, где проживают наши соотечественники, и их дети участвуют в конкурсе", - сказала она.

Шадрина отметила, что на участие в конкурсе на данный момент зарегистрировались около 4 тыс. человек и заявки продолжают поступать, и связи с большим интересом к конкурсу срок, до которого можно подать заявку на участие, продлен до 10 апреля.

Участие в конкурсе предлагается принять подросткам в возрасте от 10 до 18 лет, а также студентам исторических факультетов российских педагогических вузов. Школьники, согласно условиям конкурса, разделены на три возрастные группы (10-12, 13-15 и 16-18 лет), работы студентов также оцениваются в отдельной номинации.

Для участия в конкурсе необходимо рассказать историю героя, используя информацию, хранящуюся в семье, а также открытые архивные данные Министерства обороны России и других отечественных архивов. На конкурс можно представить как историю боевого или трудового пути героя, так и судьбу узника лагерей. В этом году в конкурс была добавлена специальная номинация "Правнуки Победителей - мой фильм". Для участия в ней нужно снять видеоролик об участниках и очевидцах событий Великой Отечественной войны или об интересном факте из истории своей малой родины, свидетельствующем о боевом и трудовом подвиге в годы войны, и разместить в одной из социальных сетей с хэштегом #ПравнукиПобедителейМойФильм.

В начале мая экспертное жюри объявит девять победителей, они приедут на торжественную церемонию награждения, которую планируется провести в Москве 8 мая. Соорганизатором конкурса выступает Министерство просвещения РФ. В состав жюри в этом году вошли специалисты Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного военного архива, а также известные историки, актеры и журналисты.