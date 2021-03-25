Минздрав Прикамья отрицает низкие зарплаты у врачей больницы им. Тверье

ПЕРМЬ, 25 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Пермского края рассмотрело коллективное обращение сотрудников городской клинической больницы (ГКБ) имени Тверье на низкие зарплаты. В ведомстве считают, что в этом медучреждении данной проблемы нет, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

В четверг местные СМИ опубликовали письмо сотрудников ГКБ им.Тверье, в котором просят губернатора Дмитрия Махонина разобраться с вопросом оплаты труда. Они утверждают, что их оклады и зарплаты самые низкие по сравнению с другими лечебными учреждениями региона, лучшие врачи уходят из больницы. Кроме того, в медучреждении устаревшее оборудование или его нет совсем.

"Средняя заработная плата в ГКБ им. Тверье является одной из самых высоких за 2020 год. Эта тенденция сохраняется и в текущем году: за январь-февраль 2021 года средняя зарплата врачей составила 76 650 рублей в месяц, у среднего медперсонала - 45 101 руб., у младшего - 36 218 руб., что соответствует дорожной карте", - утверждают в Минздраве Прикамья.

По данным ведомства, заработная плата в других госучреждениях Пермского края в первые два месяца 2021 года в среднем составила: у врачей - 67, 7 тыс. рублей, у среднего медперсонала - 35,8 тыс. рублей, у младшего - 30,6 тыс. рублей. Кроме того, в больнице ведутся работы по укреплению материально-технической базы. Так, в прошлом году в больницу поступили инфузионные насосы, пульсоксиметры, аппарат ИВЛ, увлажнители кислорода, концентратор кислорода для организации работ по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса. В этом году в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" приобретут 45 единиц медицинского оборудования.

При этом в Минздраве региона отмечают, что больница имени Тверье является единственным учреждением в крае, которое с 2018 года не смогло полностью обеспечить переход ведения бухгалтерского учета в части начисления заработной платы в Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельности (ЕИС УФХД ПК), то есть облачной бухгалтерии, поставив под угрозу реализацию проекта единой информационной системы.

Больница им. М. А. Тверье (МСЧ №9) ведет историю с 1958 года, является самым крупным медучреждением по оказанию экстренной помощи в Пермском крае. В год обслуживает более 40 тыс. пациентов.