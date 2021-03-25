В Санье за пять лет создадут 18 общественных парков

ХАЙКОУ /Китай/, 25 марта. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань планирует реализовать программу "город-лес" по увеличению площади зеленых массивов, в связи с чем в ближайшие пять лет на территории мегаполиса власти создадут 18 общественных парков. Об этом сообщила местная администрация.

Согласно двум распространенным докладам, которые посвящены формированию лесопарков национального и провинциального уровня в черте города, к 2022 году правительство окончательно стандартизирует процесс озеленения Санья. К 2027 году власти собираются придать ему "новый облик". Проект планируется завершить в 2030 году.

"Расположенные вблизи моря лесопарки будут гармонично сочетаться с городской застройкой", - подчеркивается в упомянутых документах.

В соответствии с опубликованным планом, в Санья появятся парки как с вечнозеленой тропической растительностью, так и с растениями, встречающимися преимущественно в муссонных лесах и сбрасывающими листву в сухой сезон. Кроме того, для восстановления экологического баланса большое внимание будет уделено болотно-водным угодьям, где обычно гнездятся птицы и обитает ряд представителей экзотической фауны.

Как следует из проекта, к 2023 году площадь парков в городе увеличится на 141,5 га, к 2027-му - дополнительно на 322,7 га, а к 2030 году - еще на 243,1 га. Программа также охватит 58 сельских населенных пунктов, административно подчиненных Санья. "Озеленение коснется пустырей, заброшенных участков и территорий с застройкой, которая подлежит сносу", - уточнили власти.

Санья считается одним из ведущих китайских курортов и славится своим превосходным климатом. Городские пляжи и многочисленные достопримечательности круглый год привлекают отдыхающих как из других регионов КНР, так и со всего мира. Туризм обеспечивает значительную часть доходов местного населения, которое по уровню благосостояния лидирует среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции Китая. Ожидается, что новый проект по озеленению заметно повысит рейтинг Санья в списке лучших мест для отдыха в Восточной Азии.